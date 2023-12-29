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Мбаппе - о своем влиянии в ПСЖ: есть ли у меня власть? Люди так думают
Нападающий Пари Сен-Жермен высказался о своей влиятельности в клубе
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе высказался о своей влиятельности во французском клубе.
"Есть ли у меня власть сегодня? Люди так думают. Иногда они даже переоценивают ее, потому что думают, что я тот, кто все делает, тот, кто собирает команду, тот, кто говорит, кто что должен делать... Хотя мне нравится быть вовлеченным и преданным, основа всего - это то, что я футболист, поэтому никогда не должно быть никакой ошибки в том, кто я такой.
Я гражданин. У меня есть позиции, ценности, которые я защищаю, и права, которые я хочу отстаивать. Я допускаю это и заявляю об этом, но я не принимаю себя за нечто большее, чем я есть", - приводит слова Мбаппе журналист Адриен Гренье в соцсети Х.
В нынешнем сезоне Килиан Мбаппе сыграл за парижан 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 21 забитым мячом и двумя результативными передачами. При этом Килиан имеет контракт с "Пари Сен-Жермен" до лета 2024 года.
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