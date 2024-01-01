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Желсон Мартинш присоединится к греческому клубу - Инсайдер
Контракт будет подписан до 2026 года
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Нападающий "Монако" Желсон Мартинш присоединится к греческому "Олимпиакосу". Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации, контракт будет рассчитан на два с половиной года. Сегодня, 1 января, нападающий должен был пройти медицинское обследование. Также "Монако" получит 10% от следующего трансфера португальского футболиста.
Желсон Мартинш выступал за французский клуб с 2019 года, вер перешел из "Атлетико" за 28 миллионов евро.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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