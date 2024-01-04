  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Трансфер Неймара в ПСЖ расследуется французскими властями
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Трансфер Неймара в ПСЖ расследуется французскими властями

Франция

Известны детали скандального трансфера бразильца

Трансфер Неймара в ПСЖ расследуется французскими властями

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Звезда "Аль-Хилала" и сборной Бразилии Неймар перешел в "Пари Сен-Жермен" из "Барселоны" в 2017 году за 222 миллиона евро, рекордный трансфер в истории футбола.

В связи с этим под следствием находятся бывший член парламента Франции Юге Ренсон и бывший менеджер по коммуникациям PSG Жан-Мартиаль Рибес. Как утверждается, Ренсон обеспечил налоговые льготы для "ПСЖ", которые повлияли на сделку с Неймаром, в обмен на билеты на матчи французского клуба и другие услуги.

Это классифицировали как влияние на торговлю людьми, поэтому Ренсон получит большой штраф. Пока непонятно, какое наказание грозит Рибесу и "ПСЖ", и грозит ли оно вообще.

По теме
yellow-arrow
Пари Сен-Жермен отдал 20 миллионов за центрбека из Бразилии. Таблица трансферов клубов Лиги 1
yellow-arrow
Мбаппе: Я по-прежнему скучаю по возможности играть с Месси
yellow-arrow
Мбаппе о будущем: Выбор не сделан. Но ПСЖ может быть спокоен благодаря моему соглашению с президентом
Неймар Пари Сен-Жермен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости