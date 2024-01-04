Трансфер Неймара в ПСЖ расследуется французскими властями

Звезда "Аль-Хилала" и сборной Бразилии Неймар перешел в "Пари Сен-Жермен" из "Барселоны" в 2017 году за 222 миллиона евро, рекордный трансфер в истории футбола.

В связи с этим под следствием находятся бывший член парламента Франции Юге Ренсон и бывший менеджер по коммуникациям PSG Жан-Мартиаль Рибес. Как утверждается, Ренсон обеспечил налоговые льготы для "ПСЖ", которые повлияли на сделку с Неймаром, в обмен на билеты на матчи французского клуба и другие услуги.

Это классифицировали как влияние на торговлю людьми, поэтому Ренсон получит большой штраф. Пока непонятно, какое наказание грозит Рибесу и "ПСЖ", и грозит ли оно вообще.