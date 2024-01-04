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Официально: Нант арендовал форварда Лиона

Франция

Соглашение действует до конца этого сезона

Официально: Нант арендовал форварда Лиона

Havre

Новина українською

ФК "Нант" арендовал нападающего "Олимпик Лиона" Тино Кадевере. Об этом сообщается на официальном веб-сайте.

Контракт рассчитан до 30 июня 2024 года и имеет опцию выкупа. И в случае будущего трансфера "Лион" получит 25%.

Тино Кадевере сыграл в чемпионате Франции 11 матчей и не отметился ни одним результативными действиями.

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Источник:
OL
Опубликовал: Екатерина Власова
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