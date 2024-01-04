Официально: Нант арендовал форварда Лиона

ФК "Нант" арендовал нападающего "Олимпик Лиона" Тино Кадевере. Об этом сообщается на официальном веб-сайте.

Контракт рассчитан до 30 июня 2024 года и имеет опцию выкупа. И в случае будущего трансфера "Лион" получит 25%.

Тино Кадевере сыграл в чемпионате Франции 11 матчей и не отметился ни одним результативными действиями.