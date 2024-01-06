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Игнатенко - лучший в матче, Соболь - на уровне. Известны оценки украинцев за матчи Кубка Франции
Даниил участвовал в серии пенальти
Фото: twitter.com/girondins
Сегодня, 6 января, во Франции проходят поединки Кубка Франции. В двух из них играли представители Украины.
Полузащитник Даниил Игнатенко в очередной раз вышел в стартовом составе "Бордо". В матче с "Саннуа" ему удалось сравнять счет на 66-й минуте с одного своего удара за весь матч, и перевести игру в серию пенальти. К слову, это был первый гол Игнатенко в этом сезоне, и первый с 17 октября 2022-го года. Также, Даниил забил гол в послематчевых пенальти. Его команда идет дальше в Кубке Франции.
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Украинец отдал 79% точных пасов, выполнил 2 удачных лонгболла из 6-ти, заблокировал 1 удар, выиграл 9 из 15-ти дуэлей, 20 раз потерял мяч, 4 раза сфолил, совершил 2 перехвата и 3 отбора. Общая оценка от аналитиков из Sofascore - 7,8. Это самый высокий балл среди всех игроков.
Защитник Эдуард Соболь вышел в стартовом составе "Страсбурга" на матч с "Авуаном". Он, вместе с партнерами, легко справился с соперниками. Счет - 0:4.
2 перехвата, 4 отбора, 10 дуэлей (8 победных), 83% точных пасов, 1 ключевой пас, 5 лонгболлов (1 удачный) - таков вклад Соболя. Sofascore поставил высокие 7,5 баллов.
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