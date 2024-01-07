Бавария начала переговоры о подписании игрока ПСЖ - источник

Французское издание Lequipe делится инсайдом, что "Бавария" нацелилась на игрока "ПСЖ" Норди Мукиеле. Более того, уже начались переговоры клубов о трансфере.

Сообщается, что мюнхенцы хотят забрать француза в аренду с правом выкупа. Сумма будет колебаться в пределах 25-и миллионов евро. Напомним, что Мукиеле перебрался в "ПСЖ" из "Лейпцига" в 2022-м году за 12 миллионов евро.

26-летний защитник в этом сезоне имеет немного игровой практики - всего 9 матчей. Последние 5 игр он провел на скамейке запасных.