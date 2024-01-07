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Бавария начала переговоры о подписании игрока ПСЖ - источник

Франция

Думаем, футболист и клуб не против

Бавария начала переговоры о подписании игрока ПСЖ - источник

Фото: P. Lahalle/L'Équipe

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Французское издание Lequipe делится инсайдом, что "Бавария" нацелилась на игрока "ПСЖ" Норди Мукиеле. Более того, уже начались переговоры клубов о трансфере.

Сообщается, что мюнхенцы хотят забрать француза в аренду с правом выкупа. Сумма будет колебаться в пределах 25-и миллионов евро. Напомним, что Мукиеле перебрался в "ПСЖ" из "Лейпцига" в 2022-м году за 12 миллионов евро.

26-летний защитник в этом сезоне имеет немного игровой практики - всего 9 матчей. Последние 5 игр он провел на скамейке запасных.

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Бавария (Мюнхен) Пари Сен-Жермен Норди Мукиеле
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Источник:
lequipe.fr
Опубликовал: Виктор Иванчук
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