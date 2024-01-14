Ланс – ПСЖ 0:2. Бенефис Барколя и первый гол Мбаппе на Боллар-Делелис

Лига 1, 18-й тур

Ланс, Боллар-Делелис

Ланс – ПСЖ 0:2

Голы: Барколя 30, Мбаппе 89

"Ланс" принял ПСЖ с привычной смелостью, подарив вечер приятного французского футбола. Подопечные Франка Эса не бросили играть после тяжелой концовки первого тайма и долго оставались угрозой, несмотря на численное меньшинство. Но одной силы духа при встрече с гегемоном ожидаемо оказалось мало.

КАН и Кубок Азии внесли свои коррективы на сегодняшнюю игру. "Ланс" остался без основного опорника Абдул Самеда и его опытного коллеги по амплуа Нампалиса Менди. У столичной команды отсутствовал Ашраф Хакими и Ли Кан Ин, которого Энрике часто использует в роли меццалы. Последнего заменил Солер, а в центре поля хозяев появился Эль-Энауи, который известен скорее как сын добротного теннисиста конца прошлого века, чем как футболист.

Лучший свой отрезок хозяева провели в дебюте, который команды провели весьма динамично. Но даже в нём игра шла на встречных курсах, и о каком-то реальном перевесе хозяев речи не шло. Соперники обменялись парочкой опасных выпадов. У ПСЖ дважды вырывался на простор Мбаппе. Первый раз хозяев спас небольшой офсайд, во второй – голкипер Самба.

У "Ланса" же в прорывы мчал Масуасса. Первый его проход общими усилиями остановили Маркиньос и Данилу, но когда на мяч неожиданно выскочил Ваи, португалец ненароком снёс его в собственной штрафной. Пенальти на 7-й минуте – просто старт мечты. Но Франковски так бездарно пробил, что громадному Доннарумме даже не пришлось прыгать, чтобы отразить удар. Второй проход Масуасса Джиджи остановил сам.

После этого Париж забрал мяч в свои ноги и вязал свои привычные комбинационные кружева, но также гости не были против динамичной игры, которую предлагал "Ланс". И что самое показательное, в обоих режимах ПСЖ был лучше. И не только из-за фактора Мбаппе.

Килиана крыли довольно внимательно, хотя точнее сказать ограничивали. Он свои шансы упускал, но без забитого всё равно не ушёл. И если Мбаппе кое-как прикрывали, как и Дембеле, то о Барколя слева напрочь забыли. И неожиданно именно выпускник "Лиона" стал главным героем нашей встречи.

Брэдли убежал в контрвыпад, который начинался как… контратака "Ланса". Но Кошта бездарно распорядился мячом, что отдал его Данилу, который запустил голевую атаку. Транзитом через Мбаппе Барколя получил мяч на левом полуфланге, вошёл в штрафную и легко положил в дальний. Получив заряд уверенности, Брэдли ещё до перерыва прикончит хозяев. В компенсированное время Барколя очень изящно разобрался с 4 соперниками, и был остановлен Гради только ценой фола последней надежды.

Вторая половина прошла для гостей крайне комфортно. Хотя "Ланс" не сдавался и в дебюте тайма Ваи имел добротный шанс сравнять после подачи с левого фланга. Но на этом гости ожидаемо исчерпались. Париж издевательски разыгрывал комбинации перед и внутри чужой штрафной, молниеносно атаковал на пространстве. Но с вынесением окончательного приговора затянул аж до концовки.

На любимой для ПСЖ 89-й минуте (4 гола за сезон на этой отметке) Мбаппе разыграл размашистую стеночку с Дембеле и зарядил в дальний с острого угла. Проклятье "Боллар-Делелис" для Килиана наконец было снято. 0:2. ПСЖ начал второй круг с победы на одном из самых трудных стадионов Франции, а благодаря осечкам конкурентов ещё и ушёл в комфортный 8-очковый отрыв.

Ланс: Самба – Гради, Данзо, Медина – Франковски, Диуф (Фюльжени, 74), Эль-Энауи (Сишуба, 86), Мауасса (Чавес, 46) – Давид Кошта (Томассон, 74), Сотока – Ваи (Саид, 74)

ПСЖ: Доннарумма – Заир-Эмери, Маркиньос, Данилу Перейра, Эрнандес – Солер (Фабиан Руис, 62), Угарте, Витинья – Дембеле, Барколя – Мбаппе

Предупреждение: Солер 52

Удаление: Гради 45+2

На 7-й минуте Франковски не реализовал пенальти (вратарь)