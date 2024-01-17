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Форвард ПСЖ Гонсалу Рамуш потерял 6 килограммов из-за вируса

Франция

Португальца госпитализировали во время рождественских каникул

Форвард ПСЖ Гонсалу Рамуш потерял 6 килограммов из-за вируса

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У Гонсалу Рамуша возникли серьезные проблемы со здоровьем.

По информации Record, последние несколько недель форвард "ПСЖ" и сборной Португалии лечился от серьезного вирусного заболевания. Из-за него, помимо других осложнений, футболист потерял шесть килограммов.

Отмечается, что во время рождественских каникул Рамуш был госпитализирован в Португалии. "ПСЖ" обратился к "Бенфике" за помощью с наблюдением за состоянием игрока, и бывший клуб Гонсалу ответил согласием.

Сейчас игрок выздоровел и близок к восстановлению утраченного веса.

"ПСЖ" арендовал Рамуша у "Бенфики" в августе 2023 года, а в ноябре выкупил 22-летнего нападающего.

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Источник:
record
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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