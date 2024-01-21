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Фонсека о словах Роналду относительно преимущества Саудовского первенства над Лигой 1: Умные люди понимают, почему он так сказал

Франция
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Экс-тренер Шахтера раскритиковал слова Роналду

Фонсека о словах Роналду относительно преимущества Саудовского первенства над Лигой 1: Умные люди понимают, почему он так сказал

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс-тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека отреагировал на слова Криштиану Роналду, что чемпионат Саудовской Аравии лучше французской Лиги 1:

"Не надо сравнивать. Не думаю, что так правильно говорить. Если он счастлив в Саудовской Аравии, то я рад за него.

Есть вещи, которые не заслуживают того, чтобы я тратил свое время. Эти заявления - одна из таких вещей. Думаю, умные люди поймут, почему он так сказал", - сказал наставник Лилля.

Напомним, что португалец в своем заявлении сказал, что Профессиональная Лига Саудовской Аравии более конкурентно способна чем Лига 1.

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Источник:
sofoot.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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