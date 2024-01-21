Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фонсека о словах Роналду относительно преимущества Саудовского первенства над Лигой 1: Умные люди понимают, почему он так сказал
Экс-тренер Шахтера раскритиковал слова Роналду
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека отреагировал на слова Криштиану Роналду, что чемпионат Саудовской Аравии лучше французской Лиги 1:
"Не надо сравнивать. Не думаю, что так правильно говорить. Если он счастлив в Саудовской Аравии, то я рад за него.
Есть вещи, которые не заслуживают того, чтобы я тратил свое время. Эти заявления - одна из таких вещей. Думаю, умные люди поймут, почему он так сказал", - сказал наставник Лилля.
Напомним, что португалец в
Популярное сейчас
- Артем Довбик и Виктор Цыганков посоветовали Жироне подписать игрока из УПЛ
- Стало известно, какую зарплату Реал Мадрид предлагает Лунину
- Четыре клуба УПЛ остались без чемоданов по прибытии на сборы в Турцию
- В министерстве финансов Франции прошли обыски в связи с трансфером Неймара в ПСЖ
- С самым ценным. Криштиану Роналду опубликовал фото с дочерью и новым авто. ФОТО
- Красотка дня. Яркая девушка бывшего одноклубника Малиновского, который переехал в Тоттенхэм. ФОТО