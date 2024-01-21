Фонсека о словах Роналду относительно преимущества Саудовского первенства над Лигой 1: Умные люди понимают, почему он так сказал

Экс-тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека отреагировал на слова Криштиану Роналду, что чемпионат Саудовской Аравии лучше французской Лиги 1:

"Не надо сравнивать. Не думаю, что так правильно говорить. Если он счастлив в Саудовской Аравии, то я рад за него.

Есть вещи, которые не заслуживают того, чтобы я тратил свое время. Эти заявления - одна из таких вещей. Думаю, умные люди поймут, почему он так сказал", - сказал наставник Лилля.