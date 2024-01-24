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"Хотел, чтобы Марсель выиграл Лигу 1". Сампаоли рассказал, почему покинул клуб

Франция
Обновлено

Я хотел, чтобы Марсель выиграл чемпионат Франция (с)

"Хотел, чтобы Марсель выиграл Лигу 1". Сампаоли рассказал, почему покинул клуб

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший тренер марсельского "Олимпика" Хорхе Сампаоли объяснил, почему внезапно ушел с должности.

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"Для меня этот проект должен был бы быть более амбициозным. Я хотел, чтобы "Марсель" выиграл чемпионат. Не хотел снова занимать второе место после "ПСЖ". Это меня расстраивало, и, возможно, первая позиция была недостижимой, но я хотел большего".

Хорхе Сампаоли возглавил "Марсель" в 2021 году, а уже в 2022 году ушел с поста тренера.

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