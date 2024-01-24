"Хотел, чтобы Марсель выиграл Лигу 1". Сампаоли рассказал, почему покинул клуб

Бывший тренер марсельского "Олимпика" Хорхе Сампаоли объяснил, почему внезапно ушел с должности.

"Для меня этот проект должен был бы быть более амбициозным. Я хотел, чтобы "Марсель" выиграл чемпионат. Не хотел снова занимать второе место после "ПСЖ". Это меня расстраивало, и, возможно, первая позиция была недостижимой, но я хотел большего".