Лига 1. Безголевые осечки Лилля и Реймса, Айю дважды обокрал Лорьян

"Лилль" с трудом удержал ничью в выездном матче против "Монпелье". "Доги" выдали весьма осторожную первую половину, а на второй тайм и вовсе вышли обороняться из-за удаления Айюба Буадди. 16-летний опорник сегодня дебютировал в стартовом составе в чемпионате, но надежд Пауло Фонсеки не оправдал. Единственные два момента в матче ещё до перерыва имел Хазри, но сильный перфоманс Луки Шевалье позволил "Лиллю" сохранить свои ворота на замке.

По нулям отыграл и "Реймс", который мог сравняться с подопечными Фонсеки в случае победы над "Нантом". Если кто и лучше был в этом противостоянии, так это "канарейки". Как итог – "Лилль" сохранил 5-ю позицию, "Реймс" – шестую. Их преследователи в лице "Марселя" тоже потери очки в этом туре, потому все остаются на своих местах.

"Лорьян" был дважды в шаге от того, чтобы добыть первую победу за последние 10 туров. Но неуступчивый "Гавр" не позволил "мерлузовым" оторваться со дна турнирной таблицы. "Лорьян" пропустил в дебюте с пенальти, но затем не только отыгрался, но и повел в начале второй половины. Но Андре Айю сравнял счёт на 85-й минуте после удачного стандарта. Мохамед Бамба в компенсированное время настоял на победе хозяев, замкнув подачу со штрафного. 3:2. Но Айю снова сравнял ударом буквально с той же точки. 3:3. Суперсаб Айю спасает "Гавр".

Также вничью свой матч завершили "Клермон" и "Страсбур". И из всех четырёх поединков воскресенья их был самым миролюбивым. Дьон вывел гостей вперёд после фирменного розыгрыша углового. Но в дебюте второй половины "Клермон" сравнял усилиями Николсона. В концовке подопечные Виейра откровенно сели в автобус, и "Страсбур" легко удержал результат. Это была 8-я игра "Страсбура" подряд без поражений во всех турнирах.

Лига 1. 19-й тур

Монпелье – Лилль 0:0

Монпелье: Лекомт, Хефти, Жюльен (Ферри, 84), Омерагич, Эстев, Давин (Сен-Люс, 64), Саванье, Шотар, Норден (Кулибали, 46), Хазри (Геген, 64), Адамс

Лилль: Шевалье, Сантуш, Йоро, Алессандро, Исмаили, Гудмундссон (Унас, 76), Андре, Гомес (Бенталеб, 85), Жегрова, Буадди, Дэвид (Языджи, 76)

Удаление: Буадди 45+2

Реймс – Нант 0:0

Реймс: Диуф, Фоке (Куду, 68), Окуму, Агбаду, де Смет, Уилсон-Эсбранд (Диакон, 60), Теума, Коне, Хадра (Боянг, 84), Дарами, Салама (Мунеци, 60)

Нант: Лафон, Амьян, Джемерт (Паллуа, 39), Зезе, Дюверн, Сиссоко, Чиривелья, Дуглас, Молле (Бутсенгкам, 90), Коко (Бамба, 46), Кадевере

Лорьян – Гавр 3:3

Голы: Луза 33, Кари 51, Бамба 90+2 – Сабби 15 (п), Айю 85, 90+4

Лорьян: Мвого, Лапорт, Тальби, Туре, Ле Бри, Кацерис, Абержель, Понко, Луза, Кари, Крупи (Бамба, 69).

Гавр: Дема, Него (Нгура, 56), Санганте, Льорис, Кенку, Опери, Кузяев (Айю, 70), Кешта (Ндиайе, 85), Казимир (Алиуи, 70), Сабби (Таргаллин, 56), Жужу

Клермон – Страсбур 1:1

Голы: Николсон 52 – Дьон 34

Клермон: Ндиайе, Зеффан (Аллевина, 72), Ожье, Кофрие, Пельмар, Нето, Рашани (Чам, 72), Гастьен, Бутобба, Маньен, Николсон (Кье, 61)

Страсбур: Зельс, Сеная, Перрен, Силла, Гильбер (Делен, 78), Мванга (Базея, 86), Сиссоко, Диарра, Баква, Анжело Габриэл (Эмега, 60), Дьон (Деменге, 77)