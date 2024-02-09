  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Лига 1. Марсель – Метц 1:1. Олимпик не побеждает уже 5 туров
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига 1. Марсель – Метц 1:1. Олимпик не побеждает уже 5 туров

Франция

Очередная осечка Олимпика

Лига 1. Марсель – Метц 1:1. Олимпик не побеждает уже 5 туров

Фото: Olympique de Marseille, Х

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1, 21-й тур

Марсель, Велодром

Марсель – Метц 1:1

Голы: Пеми 56 – Юдоль 61

Марсель: Лопес, Клосс, Жиго, Балерди, Мерлен (Гарсия, 68), Харит (Меите, 33), Онана, Унаи, Ндиай (Сарр, 68), Обамеянг, Пеми (Луис Энрике, 85)

Метц: Укиджа, ван ден Керкхоф (Атта, 90), Траоре, Эрей, Сане, Юдоль, Камара, Ндорам (Ндюкиди, 46), Жан-Жак, Ламкель Зе (Сабали, 75), Микаутадзе (Тетте, 75)

Удаление: Жиго 31

По теме
yellow-arrow
Ницца лишилась защитника, поддержавшего ХАМАС
yellow-arrow
Луис Энрике опроверг информацию о травме Мбаппе
yellow-arrow
ПСЖ предлагает Мбаппе двухлетний контракт на 160 млн евро - Источник
Марсель Метц
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости