Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лига 1. Марсель – Метц 1:1. Олимпик не побеждает уже 5 туров
Очередная осечка Олимпика
Фото: Olympique de Marseille, Х
Лига 1, 21-й тур
Марсель, Велодром
Марсель – Метц 1:1
Голы: Пеми 56 – Юдоль 61
Марсель: Лопес, Клосс, Жиго, Балерди, Мерлен (Гарсия, 68), Харит (Меите, 33), Онана, Унаи, Ндиай (Сарр, 68), Обамеянг, Пеми (Луис Энрике, 85)
Метц: Укиджа, ван ден Керкхоф (Атта, 90), Траоре, Эрей, Сане, Юдоль, Камара, Ндорам (Ндюкиди, 46), Жан-Жак, Ламкель Зе (Сабали, 75), Микаутадзе (Тетте, 75)
Удаление: Жиго 31
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Есть ли в списке Довбик? Жирона огласила заявку на матч против Реала
- Сырский сделал первое заявление в должности Главнокомандующего ВСУ
- Выбыли на длительный срок. Два игрока Динамо травмировались в товарищеском матче
- Франция и другие страны ЕС объединяются, чтобы остановить создание Суперлиги
- Красивая жизнь. Джорджина Родригес засветила часы почти за 100 тысяч долларов. ФОТО
- Одна из самых сексуальных футболисток планеты встретилась с легендой сборной Германии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн