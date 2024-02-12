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ПСЖ изменил позицию относительно потенциального ухода Мбаппе
Интересы клуба теперь на первом месте
Фото: twitter.com/PSG_inside
Руководство "Пари Сен-Жермен" изменило свою позицию относительно потенциального ухода Килиана Мбаппе по сравнению с прошлым годом.
Как сообщает Marca, в Париже готовы понять любое решение 25-летнего француза – то ли об уходе, то ли о продлении контракта. Тем не менее, есть одно принципиальное условие - "ПСЖ" должен стоять выше Мбаппе и любого другого футболиста. У руководства есть план развития, составленный как с Килианом в составе, так и без него, и клуб не собирается подчиняться желанию ни одного из своих игроков. В конце прошлого сезона катарские владельцы решили изменить политику команды, доверившись Луису Энрике и выбрав вектор развития молодых футболистов и строительства молодой команды, лидером которой должен стать Мбаппе.
Таким образом, позиция "ПСЖ" и "Реала" становится одинаковой: стабильность превыше всего. Оба клуба настаивают на выполнении своих условий.
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