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ПСЖ изменил позицию относительно потенциального ухода Мбаппе

Франция

Интересы клуба теперь на первом месте

ПСЖ изменил позицию относительно потенциального ухода Мбаппе

Фото: twitter.com/PSG_inside

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Руководство "Пари Сен-Жермен" изменило свою позицию относительно потенциального ухода Килиана Мбаппе по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает Marca, в Париже готовы понять любое решение 25-летнего француза – то ли об уходе, то ли о продлении контракта. Тем не менее, есть одно принципиальное условие - "ПСЖ" должен стоять выше Мбаппе и любого другого футболиста. У руководства есть план развития, составленный как с Килианом в составе, так и без него, и клуб не собирается подчиняться желанию ни одного из своих игроков. В конце прошлого сезона катарские владельцы решили изменить политику команды, доверившись Луису Энрике и выбрав вектор развития молодых футболистов и строительства молодой команды, лидером которой должен стать Мбаппе.

Таким образом, позиция "ПСЖ" и "Реала" становится одинаковой: стабильность превыше всего. Оба клуба настаивают на выполнении своих условий.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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