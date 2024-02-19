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Экс-игрок Барселоны: Последние месяцы Хави очень много ныл и жаловался

Франция

Критика в адрес Эрнандеса

Экс-игрок Барселоны: Последние месяцы Хави очень много ныл и жаловался

ESPN

Новина українською

Бывший полузащитник "Барселоны" и сборной Франции Эммануэль Пети оценил работу наставника "сине-гранатовых" Хави Эрнандеса.

"Вы уверены, что он уйдет в конце сезона, а не раньше? Он добился такого успеха. Это был такой замечательный период с Хави в качестве игрока. И каждый болельщик "Барселоны" всегда будет любить его за то, что он сделал для клуба. Я знаю очень многих тренеров, которые испытывают трудности, несмотря на то, что они сделали до этого.

Этот клуб такой политический, в нём так сложно обрести спокойствие. Вы можете выиграть Лигу чемпионов, Ла Лигу, но в течение следующих шести месяцев всё может измениться.

За последние несколько месяцев Хави ныл и жаловался на очень многие вещи. То на рефери, то на финансы, или на то, что некоторые игроки не подходят и не выкладываются на 100%. Он всегда пытался найти разные причины сложного сезона, который они переживают.

Он сказал, что его не ценят, но это цена, которую приходится платить, когда ты управляешь большими клубами. Анчелотти прошел через то же самое в "ПСЖ". Есть куча великих специалистов с отличными достижениями, множеством титулов, но отношение к ним может внезапно изменяться", - цитирует Пети AS.

Напомним, на данный момент "Барселона" под руководством Хави занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 54 балла после 25-и туров.

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Хави Эрнандес Барселона Эммануэль Пети
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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Romantíco777 (Alicante)
19.02.2024 в 14:56
Дуриан, твой выполз!!!)
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Комментарии 1
avatar
Romantíco777 (Alicante)
19.02.2024 в 14:56
Дуриан, твой выполз!!!)
Ответить
0
0

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