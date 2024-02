ПСЖ определил двух игроков в роли главных лидеров клуба после ухода Мбаппе

Руководство "Пари Сен-Жермен" хочет, чтобы полузащитники команды Хави Симонс и Варрен Заир-Эмери стали главными лицами будущего проекта французского клуба, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что в скором времени "парижане" заключат новый контракт с 17-летним полузащитником Заиром-Эмери. Устное соглашение между сторонами уже имеется.

Также вскоре действующий обладатель Лиги 1 предпримет первые шаги по обсуждению нового контракта и с Хави Симонсом, который ныне находится в аренде в немецком "Лейпциге".

Ранее сообщалось, что лидер "ПСЖ" Килиан Мбаппе официально станет игроком мадридского "Реала" 1-го июля.

