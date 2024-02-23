Лига 1. Метц - Лион 1:2. Олимпик продлил победную серию

Лига 1. 23-й тур

Метц. Стад Сен-Симфорьен

Арбитр: Марк Болленджер

"Метц" - "Лион" 1:2

Голы: Микаутадзе 13 - Ляказетт 45+1, Бенрахма 60

"Метц": Укиджа - Колен, Сане, Эрель, Юдоль - Асоро(Сане), Камара(Ндукиди), Жан-Жак, Сабали(Ван Ден Керкгоф) - Ламкель Зе(Атта), Микаутадзе

"Лион": Лопеш - Мата, Чалета-Цар, О'Брайен, Мейтленд-Найлс - Кекере(Акуку), Матич, Мангала(Шерки) - Нуама(Фофана), Ляказетт(Бальде), Гифт(Бенрахма)

Предупреждения: Камара - Клинтон Мата, О'Брайен

"Лион" после ужасного старта сезона начал поправляться и набирать ход, "ткачи" покинули уже зону вылета и идут на 11 месте в Лиге 1, при этом имеют хорошую серию из четырех побед подряд, да и соперники в этих матчах были не из простых - в Кубке Франции прошли "Лилль", а в чемпионате обыграли "Марсель" и "Ниццу".

Поэтому выезд к "Метцу", который шел предпоследним и в последних 10 поединках лишь однажды избежал поражения, не обещал быть сложным для "Олимпика". Однако хозяева смогли удивить именитого соперника, "Метц" действовал очень агрессивно с первых минут, и активно шел вперед, пытаясь создавать постоянное давление на защиту "ткачей", которая в этом сезоне не впечатляет.

Такая активность хозяев принесла свои плоды и уже на 13-й минуте "Метц" выходит вперед, Гифт Орбан обрезался в центре поля отдавая пас назад, который перехватил Микаутадзе, грузин пробросил мяч мимо защитника и вышел на свидание с Лопешем, и отправил мяч над голкипером в сетку ворот. "Мец" продолжил действовать агрессивно в нападении, но мяч отдал сопернику и играл вторым номером, пытаясь подловить "ткачей" на контратаке.

"Лиону" удалось оклематься после пропущенного мяча и стабилизировать игру, под конец первого тайма процент владения мячом у подопечных Сажа доходил до 70-ти. Уже в компенсированное к первому тайму время включился главный джокер "Олимпика" этого сезона - Александр Ляказетт, капитан технично остановил прострел партнера одной ногой, развернулся и пробил другой, голкипер хозяев не спас.



"Лион" продолжил играть первым номером и во втором тайме, и это дало свои плоды - на 60-й минуте Бенрахма выводит "ткачей" вперед, арендованный у "Вест Хэма" алжирец появился на поле в перерыве, заменив Гифта Орбана. Какере в штрафной отдал пас на открытого Саида, который ударом от штанги забил свой первый гол за "Олимпик".

Забив второй мяч "ткачи" успокоились и сбавили обороты, продолжили играть уже более осторожно, "Метц" перехватил инициативу и до самого финального свистка пытался сравнять счет в матче, однако гостям удалось удержать результат, "Лион" одержал победу, которая становится пятой подряд во всех турнирах и команда, которую еще совсем недавно все отправляли во вторую лигу, имеет хорошие шансы побороться за место в еврокубках.