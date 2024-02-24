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Маркиньос будет отсутствовать в матче против Ренна. Известны подробности
Луис Энрике в поисках решения
Фото: Paris Saint-Germain/Twitter
Капитан "ПСЖ" Маркиньос не будет играть против "Ренна" в это воскресенье, сообщает L'Équipe.
По информации издания, причиной отсутствия 29-летнего защитника является травма икры, которую он получил в матче против "Нанта". Издание добавляет, что Луис Энрике сможет рассчитывать только на Нуну Мендеша, ведь Шкриньяр и Кимпембе также травмированные.
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Напомним, за этот сезон бразилец отыграл 26 матчей во всех турнирах, в которых отличился 2 результативными передачами.
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Источник:L'Équipe
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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