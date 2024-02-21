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Еще один лидер ПСЖ может покинуть команду летом
Бавария заинтересовалась защитником ПСЖ
DAZN
Мюнхенская "Бавария" заинтересовалась центральным защитником "ПСЖ" Маркиньосом.
По информации издания Опе football, летом немецкий клуб стремится усилить свою команду и уже некоторое время наблюдают за игрой 29-летнего капитана "ПСЖ".
Маркиньос выступает за французский клуб уже почти одиннадцать лет. В этом сезоне Лиге 1 бразилец сыграл 17 матчей, в которых забил 1 гол.
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Источник:onefootball
Опубликовал: Екатерина Власова
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