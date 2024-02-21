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Еще один лидер ПСЖ может покинуть команду летом

Франция

Бавария заинтересовалась защитником ПСЖ

Еще один лидер ПСЖ может покинуть команду летом

DAZN

Новина українською

Мюнхенская "Бавария" заинтересовалась центральным защитником "ПСЖ" Маркиньосом.

По информации издания Опе football, летом немецкий клуб стремится усилить свою команду и уже некоторое время наблюдают за игрой 29-летнего капитана "ПСЖ".

Маркиньос выступает за французский клуб уже почти одиннадцать лет. В этом сезоне Лиге 1 бразилец сыграл 17 матчей, в которых забил 1 гол.

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Бавария (Мюнхен) Маркиньос Пари Сен-Жермен
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Источник:
onefootball
Опубликовал: Екатерина Власова
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