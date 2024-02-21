Еще один лидер ПСЖ может покинуть команду летом

Мюнхенская "Бавария" заинтересовалась центральным защитником "ПСЖ" Маркиньосом.

По информации издания Опе football, летом немецкий клуб стремится усилить свою команду и уже некоторое время наблюдают за игрой 29-летнего капитана "ПСЖ".

Маркиньос выступает за французский клуб уже почти одиннадцать лет. В этом сезоне Лиге 1 бразилец сыграл 17 матчей, в которых забил 1 гол.