Кубок Франции. Худшая команда Лиги 2 вышла в полуфинал

Кубок Франции, 1/4 финала

Ле-Пти-Кевильи, Стад Робер Диошон

Руан – Валансьен 1:1 (пен. 2:4)

Гол: Лоппи 90+1 – Оевуси 26

"Валансьен" в драматичном поединке против "Руана" (3 дивизион) добыл путёвку в полуфинал Кубка Франции. Для клуба это первый выход в 1/2 турнира за 54 года и 4-й в истории. Таким образом "Валансьен" стал вторым полуфиналистом вслед за "Лионом", который вчера одолел "Страсбур".

"Валансьен" проводит один из худших сезонов за несколько десятков лет. В Лиге 2 команда идёт последней с 8-очковым отставанием от ближайшего соперника. Это ставит коллектив под серьёзный риск вылета в третий дивизион, впервые за 19 сезонов.

Тем не менее, их кубковая сказка продолжается. Подопечные Ахмеда Кантари были близки к победе и в основное время, но пропустили в компенсированное ко второму тайму времени, из-за чего игра перешла в серию пенальти. В ней разошёлся голкипер Эль Амри, оформивший два сейва.

В четверг состоится ещё один четвертьфинал между "Ле-Пюи" и "Ренном". 13 марта пройдёт центральная игра раунда – ПСЖ примет "Ниццу".

Руан: Аггун, Си, Бузамуша, Сансон, Басси, Мион (Бензула, 76), Алле, 75, Бензья, Бенке, Удуа, Лоппи

Валансьен: Эль Амри, Луше, Ленге (Санда, 75), Кюффо, Вауденберг, Бассе, Массон, Бансе, Кнокерт, Оевуси, Дукуре, Гамаш (Липело, 86)