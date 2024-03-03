Лига 1, 24-й тур

Лион, Парк Олимпик Лионне

Лион – Ланс 0:3

Голы: Сотока 43, Ваи 53 (п), Данзо 87

"Ланс" разбил "Лион" на выезде, прервав 4-матчевую победную серию подопечных Пьера Сажа. Успех "кроваво-жёлтых" возвращает команду в борьбу за еврокубки. До зоны ЛК – один пункт, до ЛЕ – два, до ЛЧ – 3. Ближайшие 3 тура станут для коллектива Франка Эса ключевыми: сначала примут "Брест" и "Ниццу", а затем съездят к "Лиллю" Паулу Фонсеки. Удачный отрезок вполне может вернуть сезон в нужное русло.

Центральная игра тура могла не оправдать себя в плане интриги, но никак в плане зрелищности. Обе команды играли в свой футбол, создавали моменты, просто гости были на порядок в этом лучше. "Лион" сознательно начал немного на вторых ролях, пробуя подловить на контратаке при возможности.

И им это едва не удалось в дебюте. Мангаля вывели на ударную позицию из-за пределов штрафной, и оттуда бельгиец что есть мощи зарядил в дальний угол, но мяч приняла на себя штанга. В ответ два шанса были у Ваи. Первый раз миниатюрный форвард слишком мягко пробил головой из выгодной позиции. А ближе к концу тайма удар Ваи геройски потащил Антони Лопеш в ближнем бою.

Но "Ланс" всё равно успел забить до перерыва. После корнера да Кошта дерзко залетел в штрафную, убрал соперника и навесил на дальнюю штангу, откуда Сотока расстрелял ворота Лопеша. Тот же да Кошта минутой ранее вынес мяч с линии своих ворот на корнере уже у своих ворот.

Равная игра прекратилась сразу в дебюте второго тайма. "Лион" ошибся при билд-апе, после чего Ваи на всех парах залетел по лицевой в штрафную площадь и прострелил на Менди. Его выстрел рукой заблокировал Какре. Сам же Ваи уверенно 11-метровый и реализовал. На этом интрига умерла. "Лион" не был в состоянии перехватить инициативу, а редкие успешные атаки некому было завершить без травмированного Ляказетта.

В то же время на ворота Лопеша проходила одна быстрая атака за другой. Португальский кипер реально выручил после удара Агилара за полчаса до конца, а затем и во время рандеву с Сотока. Мейтленд-Найлз мог отыграть один с углового, но промахнулся. А через 5 минут англичанин ценой фола последней надежды остановит Саида. Но третий всё равно нашёл ворота Лопеша. Данзо забыли во время углового, после чего австриец расстрелял ворота с нескольких метров. 0:3.

Лион: Антони Лопеш – Мэйтленд-Найлз, Чалета-Цар, О'Брайен, Тальяфико – Какре, Матич, Мангаля (Фофана, 61) – Нуама (Мата, 86), Бенрахма (Балде, 77) – Орбан (Шерки, 61)

Ланс: Самба – Гради (Хусанов, 87), Данзо, Медина – Агилар, Менди (Абдул-Самед, 73), Эль-Энауи, Франковски – да Кошта (Томассон, 74), Сотока – Ваи (Саид, 79)

Удаление: Мэйтленд-Найлз 84