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Лига 1. ПСЖ – Реймс 2:2. Перестрелка в Париже
ПСЖ теряет очки в 3-м туре кряду
Фото: Paris Saint-Germain, Twitter
Лига 1. 25-й тур
Париж, Парк де Пренс
ПСЖ – Реймс 2:2
Голы: Абдельхамид 17 (аг), Рамуш 19 – Мунеци 6, Диаките 45
"Пари Сен-Жермен" продолжает терять очки в Лиге 1, вслед за "Ренном" (1:1) и "Монако" (0:0) не сумев обыграть и "Реймс". Впрочем, на их турнирном положении это никак не сказывается. Более того, их главный преследователь "Брест" проиграл вчера в Лансе, что позволило подопечным Энрике даже увеличить отрыв до 10 пунктов за 9 туров до финиша.
На этот раз к парижанам куда меньше вопросов, чем в прошлых турах. Во вторник чемпионы Франции играли в ЛЧ против "Реал Сосьедада", а в ближайшую среду у ПСЖ важная встреча с "Ниццей" в четвертьфинале Кубка страны. Так что Луис Энрике провёл обильную ротацию, сменив половину полевых игроков в сравнении с поединком в Сан-Себатьяне.
Килиан Мбаппе сыграл мало даже по меркам последних недель, появившись лишь на заключительные 17 минут вместе с Дембеле. Игра третьей главной звезды Ашрафа Хакими вызвала столько вопросов, что лучше бы он остался с друзьями на лавке. На 6-й минуте марокканец позволил легко себя обокрасть Диаките в собственной штрафной. После этого форвард отпасовал на Мунеци, которому оставалось забить в пустой угол ворот.
В отсутствии Мбаппе Париж в игру возвращал Гонсалу Рамуш при активном содействии соперника. Через 10 минут Рамуш после корнера вынудил Абдельхамида срезать мяч в свои ворота. А затем забил и сам, воспользовавшись подарком Атангана, который услужливо принял мяч для португальского форварда.
Но ещё до перерыва Диаките с единственного своего удара за игру изящно положил мяч в дальний угол ворот Наваса. А во второй половине обе стороны неожиданно растеряли задор. Подопечные Уилла Стилла прагматично перешли в оборону и сделали это довольно качественно. Хотя и хозяева не особо настаивали – кроме опасного выстрела Солера после перерыва нечего и вспомнить. Включая и отрезок с Дембеле и Мбаппе на поле. 2:2.
ПСЖ: Навас – Хакими, Данилу Перейра (Мендеш, 70), Лукас Бералдо, Эрнандес – Солер (Дембеле, 73), Угарте, Заир-Эмери – Ли Кан Ин, Барколя (Коло-Муани, 69) – Гонсалу Рамуш (Мбаппе, 73)
Реймс: Диуф – Фоке, Абдельхамид, Агбаду, де Смет (Акьеме, 59), Мунеци, Атангана Эдоа (Ричардсон, 72), Ито (Стамбули, 83), Дарами – Теума (Хадра, 83) – Диаките
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