Лига 1. Монако дожал Страсбур, Метц продолжает выбираться со дна

Роскошный выстрел Элисса Бен Сегира в верхний угол позволил "Монако" пробить упорную оборону "Страсбура". До этого княжеский клуб провёл очень пассивную первую половину и отчаянно искал свой шанс половину второго тайма. В ответ в концовке подопечные Патрика Виейра дважды угрожали со стандартов, но не более того. Победа позволила "Монако" вернуть себе 3-е место. До 2-й позиции всего пункт, с другой стороны – снизу поджимают сразу двое конкурентов.

Встреча двух последних команд Лиги 1 выдалась неожиданно осторожной учитывая, что только победа позволяла сократить солидный отрыв от 16-го места. "Клермон" был активнее, а "Метц" – точнее. Как и неделю назад в Нанте, победу "Метцу" принес Жорж Микаутадзе. Тогда грузин реализовал пенальти и отдал ассист, сегодня ограничился точным исполнением 11-метрового.

"Гавр" перервал серию из 4 поражений кряду в Лиге 1, минимально обыграв "Тулузу". Подопечные Луки Элснера провели образцовы матч с точки зрения обороны – не допустили ни единого удара в створ и даже полумомента. И качественно распорядились одним из немногочисленных своих шансов, сделав разницу за счёт точного удара Опери. Важная победа новичка элиты, повышающая шансы на выживание.

Лига 1. 25-й тур

Страсбур, Ля Мено

Страсбур – Монако 0:1

Гол: Бен-Сегир 72

Страсбур: Беллааруш, Гильбер, Перрен, Дукуре (Себас, 79), Соу, Делен (Али-Абдалла, 79), Сиссоко, Диарра, Мванга (Сеная, 68), Баква, Эмега

Монако: Маецки, Синго, Марипан, Керер, Уаттара (Якобс, 59), Минамино (Аклиуш, 59), Головин, Закария, Фофана (Бен-Сегир, 59), Бен-Йеддер (Магасса, 88), Балогун

Метц, Стад Сен-Симфорьен

Метц – Клермон 1:0

Гол: Микаутадзе 33 (п)

Метц: Укиджа, Колен, Эрей, Канде, Юдоль, Камара, Жан-Жак, Атта, ван ден Керкхоф (Диалло, 86), Ламкель Зе (Сабали, 78), Микаутадзе (Сане, 90)

Клермон: Диав, Конате, Пельмар, Матсима, Нето, Рашани (Бутобба, 61), Гастьен (Бела, 77), Чам, Кеита (Маньен, 89), Аллевина (Виржиниюс, 61), Николсон (Кье, 61)

Гавр, Стад Океан

Гавр – Тулуза 1:0

Гол: Опери 60

Гавр: Дема, Санганте, Льорис, Кенку, Опери, Кузяев (Нгура, 87), Туре, Таргаллин (Кешта, 78), Айю (Ндиайе, 87), Казимир (Него, 78), Байо (Сабби, 65)

Тулуза: Рест, Каманси (Бабика, 77), Николайсен (Кебен, 54), Коста, Мависса Элеби, Суасо, Спирингс, Сьерро (Кассерес, 77), Деннум (Магри, 68), Гбоо, Даллинга