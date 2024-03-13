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Марсельский Олимпик продлил контракт с талантливым хавбеком
Билал Надир продлил контракт со своим клубом
Olympique de Marseille
Марсельский "Олимпик" продлил контракт с 20-летним полузащитником Билалом Надиром.
Договор с игроком рассчитан до 2026 года.
"Я чувствую облегчение и очень рад, что могу продолжить сотрудничество с марсельским "Олимпиком". Мой контракт скоро заканчивался, и я был в тяжелом положении. Я хотел бы поблагодарить директоров", - сказал Билал.
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Надир выбыл до конца этого сезона, он восстанавливается после травмы. Билал в Лиге 1 сыграл 5 матчей, в которых не отметился никакими результативными действиями.
???????????????????? ???????????????????? ???????????????????????????????? ????????????????????’???????? ???????????????? ! ✍️ ????⚪️— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 13, 2024
Notre milieu de terrain ???????? a prolongé son contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2026 ! ????
Plus d’infos ???? https://t.co/qpSmNnMD3s pic.twitter.com/AMhBmI2Chn
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