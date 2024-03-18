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Журналист Матеуш Борек: МЮ направил официальное предложение по приобретению голкипера Ниццы
Речь идет о Марцине Булке
Фото: OGC Nice, twitter
Матеуш Борек в программе "Сила футбола" польскоязычного интернет-издания Kanał Sportowy сообщил, что "Манчестер Юнайтед" сделал первое предложение о приобретении 24-летнего голкипера Марцина Булку.
Польский журналист отметил: "Я не могу сказать много, но первое предложение в Ниццу уже поступило. Все знаки на небе и земле указывают на то, что Булку будет трудно удержать "Ницце" после окончания сезона. На него претендуют несколько крупных клубов из Англии, Италии, Испании и других стран. На столе - 40 миллионов евро от "Манчестер Юнайтед". Это, очевидно, связано с личностью владельца Джима Рэтклиффа, который имеет долю в "Манчестер Юнайтед".
‼️ NEWS ‼️— Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) March 18, 2024
????️ @BorekMati: „Właśnie wpłynęła pierwsza oficjalna oferta do Nicei za Marcina Bułkę. Na stole leży ponoć 40 milionów euro od Manchesteru United” pic.twitter.com/U2qbk0zDp3
Это естественный шаг. Я думаю, что присутствие определенных людей может быть посланием менеджерам, Пини Захави из-за интереса к нему со стороны других клубов. Мы, вероятно, узнаем в ближайшие несколько недель, действительно ли "Манчестер Юнайтед" готов заплатить эти 40 миллионов евро сегодня", - добавил Матеуш Борек.
Добавим, что голкипер завоевал себе место в стартовом составе команды Лиги 1 летом и быстро зарекомендовал себя как один из ключевых игроков команды. В этом сезоне Булка сыграл 30 матчей за "Ниццу", где в половине из них он сыграл на ноль.
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