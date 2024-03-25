Мбаппе: Испанцы будут видеть меня немного больше

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе ответил и то, что его товарищ по сборной Франции Орельен Чуамени сказал, что они еще увидятся в Испании.

"Ну, я играл с "Реал Сосьедад", в четвертьфинале мы играем с "Барселоной", а если пройдем, то, возможно, с "Атлетико" в полуфинале!"

"Так что да, испанцы будут видеть меня немного больше", - добавил Мбаппе.

Контракт Мбаппе с "ПСЖ" истекает летом, и он может свободно перейти в любой клуб.