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Мбаппе: Испанцы будут видеть меня немного больше
Форвард ответил своему товарищу по сборной
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе ответил и то, что его товарищ по сборной Франции Орельен Чуамени сказал, что они еще увидятся в Испании.
"Ну, я играл с "Реал Сосьедад", в четвертьфинале мы играем с "Барселоной", а если пройдем, то, возможно, с "Атлетико" в полуфинале!"
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"Так что да, испанцы будут видеть меня немного больше", - добавил Мбаппе.
Контракт Мбаппе с "ПСЖ" истекает летом, и он может свободно перейти в любой клуб.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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