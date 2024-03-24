Мбаппе: Люди узнают о моем будущем к Евро-2024

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, когда определится по поводу своего будущего.

“Люди узнают мое будущее к Евро. Я очень спокойно к этому отношусь.

Мое будущее больше не большая тема в клубе, никто больше не говорит со мной об этом.

Я буду на Евро со спокойной головой, готов делать большие вещи", – сказал Мбаппе.