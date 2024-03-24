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Мбаппе: Люди узнают о моем будущем к Евро-2024

Франция

В ПСЖ с ним уже никто не говорит по этой теме

Мбаппе: Люди узнают о моем будущем к Евро-2024

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, когда определится по поводу своего будущего.

“Люди узнают мое будущее к Евро. Я очень спокойно к этому отношусь.

Мое будущее больше не большая тема в клубе, никто больше не говорит со мной об этом.

Я буду на Евро со спокойной головой, готов делать большие вещи", – сказал Мбаппе.

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У нападающего следующего июня завершается контракт с ПСЖ. Он переписал его в мае 2022 года.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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