Источник: В начале июня Килиан Мбаппе станет игроком Реала

"Реал Мадрид" объявит Килиана Мбаппе как игрока мадридского "Реала" перед началом чемпионата Европы, сообщает RMC Sport.

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По информации источника, Мбаппе уже подписал контракт с "Реал Мадридом", договор рассчитанный до 2029 года. Отмечается, что "Реал Мадрид" объявит Килиана Мбаппе своим игроком в начале июня, чтобы во время Евро 25-летнего француза ассоциировали с мадридским "Реалом".

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Напомним, в этом сезоне за ПСЖ Килиан Мбаппе забил 38 голов и сделал 8 результативных передач.