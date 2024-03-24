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Источник: В начале июня Килиан Мбаппе станет игроком Реала

Франция
Обновлено

Договор заключен

Источник: В начале июня Килиан Мбаппе станет игроком Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал Мадрид" объявит Килиана Мбаппе как игрока мадридского "Реала" перед началом чемпионата Европы, сообщает RMC Sport.

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По информации источника, Мбаппе уже подписал контракт с "Реал Мадридом", договор рассчитанный до 2029 года. Отмечается, что "Реал Мадрид" объявит Килиана Мбаппе своим игроком в начале июня, чтобы во время Евро 25-летнего француза ассоциировали с мадридским "Реалом".

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Напомним, в этом сезоне за ПСЖ Килиан Мбаппе забил 38 голов и сделал 8 результативных передач.

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Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
RMC Sport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Вarcelinius
24.03.2024 в 12:14
Королевский клуб... нигеры одни... тьфу
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Комментарии 2
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Вarcelinius
24.03.2024 в 12:14
Королевский клуб... нигеры одни... тьфу
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
24.03.2024 в 10:34
Как игрок замены нормально
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