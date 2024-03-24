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Источник: В начале июня Килиан Мбаппе станет игроком Реала
Договор заключен
Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал Мадрид" объявит Килиана Мбаппе как игрока мадридского "Реала" перед началом чемпионата Европы, сообщает RMC Sport.
По информации источника, Мбаппе уже подписал контракт с "Реал Мадридом", договор рассчитанный до 2029 года. Отмечается, что "Реал Мадрид" объявит Килиана Мбаппе своим игроком в начале июня, чтобы во время Евро 25-летнего француза ассоциировали с мадридским "Реалом".
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Напомним, в этом сезоне за ПСЖ Килиан Мбаппе забил 38 голов и сделал 8 результативных передач.
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