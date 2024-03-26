Лион может выкупить нападающего, которого арендовали у Вест Хэма

"Лион" на правах аренды в январское трансферное окно. Нападающий уже обустроился после возвращения во Францию и рассказал о том, как он наслаждается временем, которое проводит в "Лионе".

Его арендное соглашение с французским грандом содержит опцию выкупа, и источники в Football Insider утверждают, что команда Дэвида Мойеса сейчас ожидает, что она будет реализована. "Лион" заплатил 5,1 миллиона фунтов стерлингов за подписание алжирского легионера на правах аренды и должен будет заплатить еще 12,3 миллиона фунтов стерлингов, чтобы сделать трансфер окончательным. Если сделка состоится, "Вест Хэм" также получит 10% от будущей продажи.

Добавим, что с момента перехода во французский клуб, Бенрахма отметился одним забитым мячом в шести сыгранных матчах.