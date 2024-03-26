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Зидан не возглавит сборную Франции по крайней мере до 2026 года

Франция

Филипп Диалло высказался о Зинедине Зидане

Зидан не возглавит сборную Франции по крайней мере до 2026 года

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент Французской федерации футбола (ФФФ) Филипп Диалло заявил, что Зинедин Зидан не станет тренером сборной Франции по крайней мере до 2026 года.

В интервью Le Figaro Диалло заверил, что Дидье Дешам сохранит свой пост тренера сборной, независимо от результатов команды на Евро-2024.

"Зинедин Зидан - легенда французского футбола. Первое, что мы должны сделать, это поблагодарить за все, что он принес французскому народу. Но есть и другая вещь, которая заключается в том, что мы имеем лучшего тренера до 2026 года. Это все, что нужно сказать", - говорит Диалло.

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Дидье Дешам Зинедин Зидан
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Источник:
Le Figaro
Опубликовал: Екатерина Власова
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