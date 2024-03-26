Зидан не возглавит сборную Франции по крайней мере до 2026 года

Президент Французской федерации футбола (ФФФ) Филипп Диалло заявил, что Зинедин Зидан не станет тренером сборной Франции по крайней мере до 2026 года.

В интервью Le Figaro Диалло заверил, что Дидье Дешам сохранит свой пост тренера сборной, независимо от результатов команды на Евро-2024.

"Зинедин Зидан - легенда французского футбола. Первое, что мы должны сделать, это поблагодарить за все, что он принес французскому народу. Но есть и другая вещь, которая заключается в том, что мы имеем лучшего тренера до 2026 года. Это все, что нужно сказать", - говорит Диалло.