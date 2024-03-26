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Зидан не возглавит сборную Франции по крайней мере до 2026 года
Филипп Диалло высказался о Зинедине Зидане
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Французской федерации футбола (ФФФ) Филипп Диалло заявил, что Зинедин Зидан не станет тренером сборной Франции по крайней мере до 2026 года.
В интервью Le Figaro Диалло заверил, что Дидье Дешам сохранит свой пост тренера сборной, независимо от результатов команды на Евро-2024.
"Зинедин Зидан - легенда французского футбола. Первое, что мы должны сделать, это поблагодарить за все, что он принес французскому народу. Но есть и другая вещь, которая заключается в том, что мы имеем лучшего тренера до 2026 года. Это все, что нужно сказать", - говорит Диалло.
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