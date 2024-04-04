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ПСЖ - Ренн (1:0). Обзор матча и видео голов (гола)
С кем встретится ПСЖ в финале кубка в финале кубка
Getty Images/Global Images Ukraine
"ПСЖ" третьего апреля, сыграл матч против "Ренна". "Парижцы" благодаря голу Килиана Мбапе вышли в финал, где 25 мая встретятся с "Лионом"
На 37-й минуте встречи Мбапе не реализовал пенальти, но уже потом, все же забил свой гол, который оказался победным
Смотрите видеообзор полуфинального матча Кубка Франции "ПСЖ" - "Ренн"
Париж. "Stade de France".
ПСЖ - Ренн⋉ 1:0
Напомним, что "ПСЖ" является рекордсменом этого турнира, они выигрывали Кубок Франции 14 раз и 5 раз проигрывали в финале турнира.
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