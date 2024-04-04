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ПСЖ - Ренн (1:0). Обзор матча и видео голов (гола)

Франция
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С кем встретится ПСЖ в финале кубка в финале кубка

ПСЖ - Ренн (1:0). Обзор матча и видео голов (гола)

Getty Images/Global Images Ukraine

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"ПСЖ" третьего апреля, сыграл матч против "Ренна". "Парижцы" благодаря голу Килиана Мбапе вышли в финал, где 25 мая встретятся с "Лионом"

На 37-й минуте встречи Мбапе не реализовал пенальти, но уже потом, все же забил свой гол, который оказался победным

Смотрите видеообзор полуфинального матча Кубка Франции "ПСЖ" - "Ренн"

Париж. "Stade de France".

ПСЖ - Ренн⋉ 1:0

Напомним, что "ПСЖ" является рекордсменом этого турнира, они выигрывали Кубок Франции 14 раз и 5 раз проигрывали в финале турнира.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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