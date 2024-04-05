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LFP столкнулась с новой неудачей в своей борьбе за продажу прав на трансляцию Лиги 1
LFP никак не может продать права
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 5 апреля, состоялись переговоры LFP (Профессиональная футбольная лига Франции) с DAZN относительно прав на трансляцию Лиги 1.
Встреча между двумя сторонами не привела ни к каким новым финансовым предложениям. Суммы, предложенные DAZN, не соответствовали требованиям LFP.
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Лига считает телевизионные права ключевыми для своих амбиций наверстать финансовый разрыв между ней и четырьмя другими ведущими европейскими лигами.
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