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LFP столкнулась с новой неудачей в своей борьбе за продажу прав на трансляцию Лиги 1

Франция
Обновлено

LFP никак не может продать права

LFP столкнулась с новой неудачей в своей борьбе за продажу прав на трансляцию Лиги 1

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 5 апреля, состоялись переговоры LFP (Профессиональная футбольная лига Франции) с DAZN относительно прав на трансляцию Лиги 1.

Встреча между двумя сторонами не привела ни к каким новым финансовым предложениям. Суммы, предложенные DAZN, не соответствовали требованиям LFP.

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Лига считает телевизионные права ключевыми для своих амбиций наверстать финансовый разрыв между ней и четырьмя другими ведущими европейскими лигами.

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Лига 1 LFP
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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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