LFP столкнулась с новой неудачей в своей борьбе за продажу прав на трансляцию Лиги 1

Сегодня, 5 апреля, состоялись переговоры LFP (Профессиональная футбольная лига Франции) с DAZN относительно прав на трансляцию Лиги 1.

Встреча между двумя сторонами не привела ни к каким новым финансовым предложениям. Суммы, предложенные DAZN, не соответствовали требованиям LFP.

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Лига считает телевизионные права ключевыми для своих амбиций наверстать финансовый разрыв между ней и четырьмя другими ведущими европейскими лигами.

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