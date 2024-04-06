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Лиль - Марсель (3:1). Обзор матча и видео голов
Лиль тренирует экс-тренер Шахтера
Getty Images / Global Images Ukraine
Матч "Лиль" - "Марсель" закончился победой команды Фонсеки со счетом (3:1). Голы в матче забивали Дэвид 54', Кабелла 71', Исмаили (автогол) 81', Гудмундсон 84'.
Смотрите видеообзор матча 28-го тура чемпионата Франции "Лиль" - "Марсель".
Вильнев-д'Аск. "Стад Пьер-Моура".
"Лиль" - "Марсель" (3:1)
Напомним, что "Лиль" тренирует экс-тренер "Шахтера" Пауло Фонсека. Также женой Пауло является украинка Екатерина Фонсека.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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