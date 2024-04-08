  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. ПСЖ хочет подписать юного таланта Барселоны
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ хочет подписать юного таланта Барселоны

Франция

У игрока контракт с клубом рассчитан до июня 2026 года

ПСЖ хочет подписать юного таланта Барселоны

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"ПСЖ" хочет усилить состав своей команды. Еще прошлым летом французы интересовались полузащитником "Барселоны" Гави.

По информации издания L'Équipe, интерес парижан к испанскому игроку не угас и они надеются в конце этого сезона договориться с "Барселоной" о трансфере Гави, но это будет сложно сделать.

У полузащитника в контракте прописано условие об увольнении. Клуб, который захочет выкупить Гави, должен заплатить испанцам 1 миллиард евро.

Читайте такжеХави: Гави - будущий капитан Барселоны
По теме
yellow-arrow
"Они издеваются над людьми". Президент клуба Лиги 1 раскритиковал ПСЖ
yellow-arrow
Марсель и Бенфика обратились к полиции с просьбой разрешить болельщикам посетить матч ЛЕ
yellow-arrow
Защитник ПСЖ не сыграет в матче ЛЧ против Барселоны из-за сотрясения мозга
Барселона Пари Сен-Жермен Гави
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
L'Équipe
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости