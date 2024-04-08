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ПСЖ хочет подписать юного таланта Барселоны
У игрока контракт с клубом рассчитан до июня 2026 года
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"ПСЖ" хочет усилить состав своей команды. Еще прошлым летом французы интересовались полузащитником "Барселоны" Гави.
По информации издания L'Équipe, интерес парижан к испанскому игроку не угас и они надеются в конце этого сезона договориться с "Барселоной" о трансфере Гави, но это будет сложно сделать.
У полузащитника в контракте прописано условие об увольнении. Клуб, который захочет выкупить Гави, должен заплатить испанцам 1 миллиард евро.
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Источник:L'Équipe
Опубликовал: Екатерина Власова
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