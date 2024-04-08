ПСЖ хочет подписать юного таланта Барселоны

"ПСЖ" хочет усилить состав своей команды. Еще прошлым летом французы интересовались полузащитником "Барселоны" Гави.

По информации издания L'Équipe, интерес парижан к испанскому игроку не угас и они надеются в конце этого сезона договориться с "Барселоной" о трансфере Гави, но это будет сложно сделать.

У полузащитника в контракте прописано условие об увольнении. Клуб, который захочет выкупить Гави, должен заплатить испанцам 1 миллиард евро.