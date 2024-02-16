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Хави: Гави - будущий капитан Барселоны
Тренер рассказал об испанском хавбеке
Faisal HQ / Автор неизвестен
Главный тренер "Барселоны" Хави опроверг слухи о возможном переходе хавбека Гави в "Пари Сен-Жермен".
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"Он - будущее "Барселоны". Он игрок этого клуба. Гави должен остаться и быть одним из будущих капитанов. Он - будущее "Барселоны".
Гави в прошлом году получил травму крестообразных связок, поэтому он выбыл до конца этого сезона.
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