Хави: Гави - будущий капитан Барселоны

Главный тренер "Барселоны" Хави опроверг слухи о возможном переходе хавбека Гави в "Пари Сен-Жермен".

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"Он - будущее "Барселоны". Он игрок этого клуба. Гави должен остаться и быть одним из будущих капитанов. Он - будущее "Барселоны".

Гави в прошлом году получил травму крестообразных связок, поэтому он выбыл до конца этого сезона.