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Хави: Гави - будущий капитан Барселоны

Испания
Обновлено

Тренер рассказал об испанском хавбеке

Хави: Гави - будущий капитан Барселоны

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави опроверг слухи о возможном переходе хавбека Гави в "Пари Сен-Жермен".

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"Он - будущее "Барселоны". Он игрок этого клуба. Гави должен остаться и быть одним из будущих капитанов. Он - будущее "Барселоны".

Гави в прошлом году получил травму крестообразных связок, поэтому он выбыл до конца этого сезона.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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