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Французское правительство усилило меры безопасности на матч ЛЧ после угроз ИГИЛ
Представительница французского правительства прокомментировала эту ситуацию
Фото: twitter.com/PSG_Inside
Французское правительство усилило меры безопасности на четвертьфинальном матче Лиги чемпионов между "Пари Сен-Жермен" и "Барселоной" после угроз Исламского государства.
"Угрозу не удалось доказать, и об этом напомнил министр внутренних дел, но наша осторожность и наша ответственность остается в любое время", - заявила Приска Тевено, представитель французского правительства.
Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике признался, что он обеспокоен террористической угрозой. Но он надеется, что это лишь слухи.
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Старт матча четвертьфинала ЛЧ "ПСЖ" против "Барселоны" - 10 апреля в 22:00.
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