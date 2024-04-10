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Французское правительство усилило меры безопасности на матч ЛЧ после угроз ИГИЛ

Франция
Обновлено

Представительница французского правительства прокомментировала эту ситуацию

Французское правительство усилило меры безопасности на матч ЛЧ после угроз ИГИЛ

Фото: twitter.com/PSG_Inside

Новина українською

Французское правительство усилило меры безопасности на четвертьфинальном матче Лиги чемпионов между "Пари Сен-Жермен" и "Барселоной" после угроз Исламского государства.

"Угрозу не удалось доказать, и об этом напомнил министр внутренних дел, но наша осторожность и наша ответственность остается в любое время", - заявила Приска Тевено, представитель французского правительства.

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике признался, что он обеспокоен террористической угрозой. Но он надеется, что это лишь слухи.

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Старт матча четвертьфинала ЛЧ "ПСЖ" против "Барселоны" - 10 апреля в 22:00.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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