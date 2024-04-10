Французское правительство усилило меры безопасности на матч ЛЧ после угроз ИГИЛ

Французское правительство усилило меры безопасности на четвертьфинальном матче Лиги чемпионов между "Пари Сен-Жермен" и "Барселоной" после угроз Исламского государства.

"Угрозу не удалось доказать, и об этом напомнил министр внутренних дел, но наша осторожность и наша ответственность остается в любое время", - заявила Приска Тевено, представитель французского правительства.

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике признался, что он обеспокоен террористической угрозой. Но он надеется, что это лишь слухи.

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Старт матча четвертьфинала ЛЧ "ПСЖ" против "Барселоны" - 10 апреля в 22:00.