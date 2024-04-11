Вратарь ПСЖ Рико скоро возобновит карьеру - футболист провёл почти год вне футбола после падения с лошади

Голкипер "Пари Сен-Жермен" Серхио Рико получил разрешение на возобновление тренировок с командой. Об этом в социальной сети X (ранее - Twitter) сообщил журналист Фабрис Хокинс.

Напомним, в мае 2023 года Рико получил тяжёлую травму головы: во время езды на лошади ударился головой и получил удар копытом в шею. В результате 30-летний футболист был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг.

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С момента госпитализации испанец потерял более 20 кг. Причем каждая неделя в отделении интенсивной терапии приводила к потере мышечной мощности примерно на 30%. После операции аневризмы сосудов головного мозга Серхио был выписан из клиники в августе прошлого года.

Свой последний поединок вратарь провёл в мае 2022-го, находясь в аренде в "Мальорке".