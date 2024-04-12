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ПСЖ заинтересовался ключевым хавбеком Баварии

Франция
Обновлено

Но французам придется конкурировать с клубом АПЛ за трансфер игрока

ПСЖ заинтересовался ключевым хавбеком Баварии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Некоторые клубы уже начали планировать летние трансферы, в том числе и "ПСЖ".

По информации издания Get Football News France, французский клуб заинтересовался полузащитником "Баварии" Джамалом Мусиалом. Но "ПСЖ" придется соревноваться за трансфер игрока с "Манчестер Сити", "горожане" тоже наблюдают за 21-летним футболистом.

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Джамал за "Баварию" в нынешнем сезоне сыграл 34 матча, в которых забил 12 голов и отдал 7 ассистов.

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Источник:
Get Football News France
Опубликовал: Екатерина Власова
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