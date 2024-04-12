ПСЖ заинтересовался ключевым хавбеком Баварии

Некоторые клубы уже начали планировать летние трансферы, в том числе и "ПСЖ".

По информации издания Get Football News France, французский клуб заинтересовался полузащитником "Баварии" Джамалом Мусиалом. Но "ПСЖ" придется соревноваться за трансфер игрока с "Манчестер Сити", "горожане" тоже наблюдают за 21-летним футболистом.

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Джамал за "Баварию" в нынешнем сезоне сыграл 34 матча, в которых забил 12 голов и отдал 7 ассистов.