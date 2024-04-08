Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жезус: Не помню, когда в последний раз играл в футбол без боли
Игрок рассказал о своем состоянии своего здоровья
Getty Images / Global Images Ukraine
Накануне матча Лиги чемпионов "Арсенал" - "Бавария" нападающий "канониров" Габриэл Жезус рассказал о состоянии своего здоровья.
"Не помню, когда в последний раз играл в футбол без боли, но я не могу жаловаться. Я просто стараюсь хорошо восстановиться, чтобы быть готовым. Обычно я не хочу говорить о своей физической форме. После чемпионата мира у меня была травма колена, и я хорошо восстановился, но после предсезонки у меня произошел регресс".
Старт матча "Арсенал" - "Бавария" - в 22:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- УПЛ. Динамо – ЛНЗ 1:1. Не ищите логику в футболе
- Динамо – ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- "Отсидеться никому не удастся". Командующий Сухопутными войсками обратился к украинцам
- АПЛ. Челси – Манчестер Юнайтед 4:3. Что это было?
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского
- Роскошная телеведущая умоляет вратаря Ньюкасла покинуть Англию ради семьи. ФОТО