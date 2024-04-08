  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Жезус: Не помню, когда в последний раз играл в футбол без боли
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жезус: Не помню, когда в последний раз играл в футбол без боли

Англия

Игрок рассказал о своем состоянии своего здоровья

Жезус: Не помню, когда в последний раз играл в футбол без боли

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Накануне матча Лиги чемпионов "Арсенал" - "Бавария" нападающий "канониров" Габриэл Жезус рассказал о состоянии своего здоровья.

"Не помню, когда в последний раз играл в футбол без боли, но я не могу жаловаться. Я просто стараюсь хорошо восстановиться, чтобы быть готовым. Обычно я не хочу говорить о своей физической форме. После чемпионата мира у меня была травма колена, и я хорошо восстановился, но после предсезонки у меня произошел регресс".

Старт матча "Арсенал" - "Бавария" - в 22:00 по киевскому времени.

Читайте такжеЧемпионский темп Шахтера, Скрипник все еще без побед, позор Челси. Главные новости за 7 апреля
По теме
yellow-arrow
Феликс: Я думаю, что убедил Бернарду Силву присоединиться к Барсе
yellow-arrow
Тренер Сандерленда назвал сроки восстановления Русина
yellow-arrow
Полузащитник Манчестер Сити хочет покинуть команду. Известна причина
Бавария (Мюнхен) Арсенал (Лондон) Габриэл Жезус
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football london
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости