Чемпионский темп Шахтера, Скрипник все еще без побед, позор Челси. Главные новости за 7 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 7 апреля

В матче 23 тура УПЛ команда Марино Пушича победила во Львове "Рух". Бондаренко уже на 16-й минуте оформил дубль, но "Рух" не сдался. Львовяне отыграли один гол благодаря усилиям Таллеса, и могли забивать второй. Впрочем, и Шахтер имел несколько моментов, и в конце концов Зубков третий гол. 3:1 – "Шахтер" одержал восьмую подряд победу в УПЛ, и укрепил свое лидерство. "Рух" остается пятым.

Серия без побед "Металлиста 1925" продолжилась. Правда, харьковчане на этот раз не проиграли, зацепившись за ничью на поле "Колоса". Первый гол за ковалевцев забил Рангель, а харьковчане ответили шедевром Борячука – 1:1. "Металлист 1925" остается в зоне вылета, "Колос" на девятом месте.

"Черноморец" во второй раз в сезоне победил "Александрию". Одесситы выигрывали по ходу матча 3:0 (голы Васильева, Путри и Ермакова), были в большинстве, но команда Ротаня сохранила лицо – проиграла минимально, отыграв два гола (Шулянский и Беляев). В итоге – 3:2 в пользу "Черноморца".

"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" сыграли драматический матч на "Олд Траффорд". "Ливерпуль" имел полное игровое преимущество, и был впереди благодаря голу Диаса. У МЮ не было ни одного удара, пока на 50-й минуте Фернандеш из центрального круга не забил чудо-гол. Впоследствии 18-летний Кобби Майну не менее потрясающим ударом вывел МЮ вперед, но хозяева не удержали преимущество – Эллиотт заработал пенальти, и Салах точно пробил с 11 метров. 2:2 – "Ливерпуль" теряет первую строчку в АПЛ. Лидерство захватил "Арсенал".

"Челси" снова разочаровал своих болельщиков, поделив очки с последней командой лиги. В игре с "Шеффилд Юнайтед" по голу забили Силва и Мадуэке, но аутсайдер отвечал голами Богла и Макберни в конце встречи – 2:2. Михаил Мудрик вышел на поле на 82 минуте, успел шесть раз коснуться мяча и выполнить один точный пас.

Полузащитники Виталий Буяльский и Антон Царенко вернулись к тренировкам в общей группе, сообщила пресс-служба киевского "Динамо". Оба смогут принять участие в следующем матче киевлян против "ЛНЗ". Владимир Шепелев еще восстанавливается от травмы, но близок к возвращению.

Команда Массимилиано Аллегри прервала серии неудачных результатов домашней победой над "Фиорентиной" (1:0). Единственный гол на 21-й минуте забил центрбек Федерико Гатти. "Ювентус" остается третьим в турнирной таблице. "Бьянконери" проигрывают шесть очков второму "Милану" и опережают на четыре пункта четвертую "Болонью".