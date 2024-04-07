Серия А. Ювентус - Фиорентина 1:0. От дна к победной классике за восемь дней

Серия А. 31-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Фиорентина" 1:0

Гол: Гатти 21

"Ювентус": Щенсны, Гатти, Бремер, Данило, Камбиазо (Алькарас 75), Локателли, МакКенни, Рабио, Костич (Илинг-Джуниор 59), Кьеза (Йилдиз 59), Влахович (Кен 86)

"Фиорентина": П. Терраччьяно, Кайоде (Додо 84), Миленкович, Раньери, Бираги, Мандрагора (М. Лопес 46), Бонавентура, Н. Гонсалес, Барак (Нзола 61), Куаме (Бельтран 61), Белотти (Соттил 46)

Предупреждения: Камбиазо 69, Йилдиз 87 - Бельтран 90+3

Главный арбитр: Федерико Ла Пенна

Восемь дней назад царило ощущение, что "Ювентус" достиг дна. Он играл трусливо в Риме против "Лацио", пропустил на 92-ой минуте и проиграл, в чем чувствовалась высшая справедливость, остался с семью очками в девяти последних турах лиги. Критика просто пожирала команду и Массимилиано Аллегри. Особенно - в ответ на слова последнего, что все идет по плану и главное, что команда в Топ-4.

Даже это самое место оказалось под вопросом, поскольку сегодняшний матч "Юве" начинал всего в одном очке над четвертым местом и в четырех - над пятым.

Впрочем, сегодня в лиге он сумел вернуться на свою стезю, вернуть свою классику. Тошнотворную игру, глубокую оборону, очень малый процент владения мячом, но 1:0 и три очка в кармане. Такое особенно часто повторяется против как раз "Фиорентины". Уже третий 1:0 подряд над ней. И в целом - девятая победа дома над ней в десяти последних матчах. Ничего в матчах этих врагов не изменяется.

В первом круге во Флоренции "Фиорентина" владела мячом 69 процентов времени. Сегодня - 75. При этом, как всегда, создала очень мало, никак не могла пробить стену соперника и даже ускориться. А то, что создала - завершала ужасными ударами. В принципе, такие проблемы у нее против всех. Уж точно - в Серии А, где вместе с нынешним матчем осталась с десятью очками в 12-ти последних турах.

"Ювентус" даже может разозлиться на претензии к нему. В первом тайме он как раз не отсиживался в обороне, а держал игру в центре поля. А также изредка проводил хорошие атаки. Это вылилось лишь в четыре удара по воротам, но ведь в гол и два попадания в каркас. А еще и в два гола, не засчитанных из-за офсайдов. "Фиорентина" же разве что попадала в своего ударом издали.

Гатти в падении замкнул штрафной в перекладину, Влахович добил, мяч попал в Бремера и закатился в ворота. Последний пребывал в офсайде. Бремер замкнул угловой головой в стойку, Гатти добил в упор. Здесь офсайда не было. 1:0. Четвертый гол Федерико в сезоне. Контратака, МакКенни головой сбрасывает, Влахович забивает. Здесь автор ассиста был на стопу в офсайде.

В начале второго тайма гости произвели странную замену. Уступая в счете, заменили форварда на вингера. Но это помогло перехватить инициативу. Во втором тайме флорентийцы владели мячом 83 процента времени!!! Хотя и тогда туринцы интересно выходили в контратаки. Кьеза пробил слишком слабо, Влахович - в защитника. А Барак оказался свободным, но пробил в Щенсны.

Ближе к концу матча у "фиалок" наконец-то получился один классный удар. Который, от Нико Гонсалеса, Щенсны в тигрином прыжке кончиками пальцев перевел в перекладину. Но после этого они вернулись к привычному. Щенсны прервал прострел в падении плохо, Бельтран пробивал без помех вратаря и попал... в Нзолу. В своего.

Учитывая матч Кубка во вторник против "Лацио", это уже вторая победа "Ювентуса" подряд. Причем в том же стиле. С солидным первым таймом и успешным глухим "автобусом" во втором, без пропущенных. Туринцы закрепляются на третьем месте. Флорентийцы? Они также играли в Кубке, также победили. Но им как раз и остается думать лишь о Кубке и Лиге Конференций, поскольку в Серии А они десятые.