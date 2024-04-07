Пока корабль плывет. Колос - Металлист 1925 1:1

И "Колос" и "Металлист 1925" являются пока что одними из главных неудачников осенней части сезона. Ковалевцы взяли в пяти весенних матчах только 3 очка, у харьковчан дела и того хуже – только 1 весенняя ничья.

Более того, Харьков не выигрывает в УПЛ уже 10 матчей подряд и приход Виктора Скрипника пока что никак не может повлиять на эту ситуацию. И если у "Колоса" есть запас, который позволяет команде оставаться в середине турнирной таблицы, то у "цифровых" каждое новое поражение заставляет снова и снова говорить об угрозе вылета в Первую лигу. Понимают это и в Харькове, должны понимать, поэтому на каждый новый поединок команда должна выходить, как на последний и решающий бой.

Наставник харьковчан в сегодняшнем матче несколько поменял стартовый состав. Вернулся в ворота Мозиль, а Проценко сел на лавку. Также в запасе оказался Червак, который выходил в старте в последних матчах, как и Гармаш, который уже второй матч вне основы. В атаке появились Борячук и Сидоров, которые должны были помогать Юсову.

Вишняк также несколько перетасовал состав по сравнению с прошлым матчем. Сегодня в основе появились Бондаренко, Черноморец, Лучкевич, Топалов и Паулаускас с Рангелом на острие.

Первый тайм команды выдали равный и без большого количества моментов. Гости пытались выстроить пресловутый "ромб" в центре поля, пытаясь захватить инициативу. "Колос" отвечал фланговыми атаками с дальнейшими навесами.

Первый действительно острый момент создали харьковчане, когда после прострела с фланга на 12-й минуте Сидоров пропустил мяч на дальнюю, где Юсов с убойной позиции зарядил выше ворот.

Середина тайма – отрезок за "Колосом". На 22-й минуте после навеса с фланга Рангел выиграл воздух, но пробил по центру, а через минуту бразилец все-таки открыл счет в матче. Идентичная ситуация, навес от Ориховского с того же левого фланга, и на этот раз Рангел снова головой, но уже пробил под штангу! 1:0.

По итогам первого тайма сложилось впечатление, что у харьковчан из игры как-то выпадал Борячук. Тем не менее, замен в перерыве не последовало, и здесь Виктор Скрипник оказался прав. Уже на 47-й минуте гости разыграли угловой, в пару пасов перевели в центр на набежавшего Борячука, который метров с 30-ти на силу дал точно на гол тура! Зашло хоть и с удачей, но очень красиво!

Так счет стал 1:1 и играть оставалось еще целый тайм. Команды понимали, что взять 3 очка сегодня можно (чуть больше это понимал "Колос", который чаще наведывался в чужую штрафную), но все равно, было видно, что страх проиграть и продлить кризисную серию был выше желания победить.

Нет, конечно соперники пробовали что-то создавать, но играли с оглядкой на тылы. Как итог, все так и закончилось со счетом 1:1.

Харьковский корабль Скрипника продолжает свое плавание без побед. Харьковчане не выигрывают уже 11 туров подряд, но тем не менее, очко сегодня взяли и продолжают смотреть вперед со сдержанным оптимизмом. Ковалевцам проще – команда Вишняка сегодня была чуть лучше, но на побед не наиграла и продолжает фактически доигрывать сезон.

23-й тур УПЛ, сезон 2023/24

07 апреля, Ковалевка, Стадион "Колос"

Судья: Назарий Дьордь (Ужгород)

"Колос" (Ковалевка) - "Металлист 1925" (Харьков) 1:1

Голы: Рангел (23) - Борячук (47)

Предупреждения: Рангел, Ориховский, Черноморец - Обинайя

"Колос": Фесюн, Бондаренко, Бурда, Черноморец, Цуриков, Ориховский (Демченко, 81), Рангел (Ильин, 71), Лучкевич, Топалов (Велетень, 81), Богданов (Милько, 71), Паулаускас (Безбородько, 67)

"Металлист 1925": Мозиль, Капинус, Имереков, Фарина, Дмитренко, Габелок, Жичиков (Гармаш, 84), Сидоров, Юрченко (Обинайя, 84), Борячук (Безуглый, 74), Юсов