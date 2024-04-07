Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АПЛ. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 2:2. В пользу Арсенала и Ман Сити
В этом сезоне "мерсисайдцы" так не смогли переиграть МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 32-й тур
"Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Энтони Тейлор
"Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" 2:2
Голы: Фернандеш 50, Мэйну 67 – Диас 23, Салах 84 (пен.)
Манчестер Юнайтед: Онана – Далот, Камбвала, Магуайр, Уан-Биссака – Каземиро, Мейну (Маунт 85) – Хойлунд (Амрабат 80)
Ливерпуль: Келлехер – Брэдли (Брэдли 66), Куанса, ван Дейк, Робертсон – Макаллистер, Эндо (Эллиот 69), Собослай (Джонс) – Салах, Нуньес (Гакпо 69), Диас
Предупреждения: Камбвала 74, Онана 80, Маунт 90+3, Антони 90+4, Казэмиро 90+7 – Брэдли 7, Джонс 89
Популярное сейчас
- Шахтер - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Буданов раскрыл детали плана нового наступления россиян: назвал время и направление
- Динамо – ЛНЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Украинцы в АПЛ, МЮ против Ливерпуля, Шахтер примет Рух. Расписание футбола на 1 – 7 апреля
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского
- Уже второй за сезон. Сексуальная звезда реалити-шоу собирает коллекцию из футболистов АПЛ. ФОТО
Комментарии 1