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АПЛ. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 2:2. В пользу Арсенала и Ман Сити

Англия

В этом сезоне "мерсисайдцы" так не смогли переиграть МЮ

АПЛ. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 2:2. В пользу Арсенала и Ман Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 32-й тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

"Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" 2:2

Голы: Фернандеш 50, Мэйну 67 – Диас 23, Салах 84 (пен.)

Манчестер Юнайтед: Онана – Далот, Камбвала, Магуайр, Уан-Биссака – Каземиро, Мейну (Маунт 85) – Хойлунд (Амрабат 80)

Ливерпуль: Келлехер – Брэдли (Брэдли 66), Куанса, ван Дейк, Робертсон – Макаллистер, Эндо (Эллиот 69), Собослай (Джонс) – Салах, Нуньес (Гакпо 69), Диас

Предупреждения: Камбвала 74, Онана 80, Маунт 90+3, Антони 90+4, Казэмиро 90+7 – Брэдли 7, Джонс 89

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Hate_Hate (Ukraine )
07.04.2024 в 19:30
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Комментарии 1
Hate_Hate (Ukraine )
07.04.2024 в 19:30
Отсосули у косули
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