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Хорошие новости для болельщиков Динамо. Лазарет команды покинули 2 игрока

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Хорошие новости для болельщиков Динамо. Лазарет команды покинули 2 игрока

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Пресс-служба киевского "Динамо" сообщает о возвращении к тренировкам в общей группе полузащитников Виталия Буяльского и Антона Царенко. Оба смогут принять участие в следующем матче киевлян против "ЛНЗ".

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Другой полузащитник команды Владимир Шепелев еще восстанавливается от травмы, но близок к возвращению.

Матч "Динамо" - "ЛНЗ" в рамках 23-го тура УПЛ состоится в понедельник, 8-го апреля. Начало игры в 15:30.

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Виталий Буяльский Динамо (Киев) Антон Царенко
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Источник:
Динамо
Опубликовал: Виктор Иванчук
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