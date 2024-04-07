Хорошие новости для болельщиков Динамо. Лазарет команды покинули 2 игрока

Пресс-служба киевского "Динамо" сообщает о возвращении к тренировкам в общей группе полузащитников Виталия Буяльского и Антона Царенко. Оба смогут принять участие в следующем матче киевлян против "ЛНЗ".

Другой полузащитник команды Владимир Шепелев еще восстанавливается от травмы, но близок к возвращению.

Матч "Динамо" - "ЛНЗ" в рамках 23-го тура УПЛ состоится в понедельник, 8-го апреля. Начало игры в 15:30.