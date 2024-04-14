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Лига 1. Лион – Брест 4:3. Величный камбек Олимпика

Франция

Невероятная перестрелка закончилась камбеком Лиона

Лига 1. Лион – Брест 4:3. Величный камбек Олимпика

Фото: Olympique Lyonnais, Twitter

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1. 29-й тур

Лион, Парк Олимпик Лионне

Лион – Брест 4:3

Голы: Толиссо 18, Ляказетт 70, Тальяфико 79, Мэйтленд-Найлз 90+16 – Мунье 60, Дель Кастийо 64, 67

Лион: Антони Лопеш, Мата, О'Брайен, Тальяфико, Матич, Толиссо (Шерки, 68), Какре, Мэйтленд-Найлз, Бенрахма (Энрике, 89), Ляказетт, Фофана (Нуама, 68)

Брест: Бизот, Ле Кардиналь (Зогбе, 80), Шардонне, Брассье, Локо, Ле-Мелу, Дель Кастийо, Маньетти, Думбия (Камара, 72), Мунье, Сатриано (Ле Дуарон, 80)

Удаления: Тальяфико 86 – Ле-Мелу 86

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