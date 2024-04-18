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Полиция Марселя выгнала болельщиков Бенфики из заведения быстрого питания
Какая причина?
twitter.com/OM_Officiel
Атмосфера накануне ответного матча четвертьфинала Лиги Европы между "Марселем" и "Бенфикой" очень напряженная.
По информации издания RMC Sport, полиции Марселя пришлось выгнать болельщиков "Бенфики", когда те пришли позавтракать в заведение быстрого питания Burger King.
Сначала сторонники "орлов" негативно отреагировали на действия правоохранительных органов, но позже им объяснили, что болельщики "Марселя" утром искали их.
Во Франции фанаты "Олимпика" известны своим вспыльчивым характером. Из-за их противоправных действий команде часто приходится играть на пустых стадионах.
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