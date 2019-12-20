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Середняк Бундеслиги готов заплатить 45 миллионов за Джаку
Видно у клуба есть деньги
Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака, в самом начале сезона, вступил в конфликт с фанатами. Входе инцидента он был лишен капитанской повязки.
По данным Bild, он может вернуться в Бундеслигу уже в январе. В его трансфере очень заинтересована столичная "Герта". Она готова за него заплатить 45 миллионов евро.
Предложение вполне устраивает руководство команды и сам игрок готов сменить чемпионат. Текущий контракт Джаки расчитан до лета 2023.
Интересно, что по этому поводу думает Микель Артета, который сегодня официально стал тренером команды.