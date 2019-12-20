Середняк Бундеслиги готов заплатить 45 миллионов за Джаку

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака, в самом начале сезона, вступил в конфликт с фанатами. Входе инцидента он был лишен капитанской повязки.

По данным Bild, он может вернуться в Бундеслигу уже в январе. В его трансфере очень заинтересована столичная "Герта". Она готова за него заплатить 45 миллионов евро.

Предложение вполне устраивает руководство команды и сам игрок готов сменить чемпионат. Текущий контракт Джаки расчитан до лета 2023.

Интересно, что по этому поводу думает Микель Артета, который сегодня официально стал тренером команды.