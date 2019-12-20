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Середняк Бундеслиги готов заплатить 45 миллионов за Джаку

Германия
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Видно у клуба есть деньги

Середняк Бундеслиги готов заплатить 45 миллионов за Джаку
UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака, в самом начале сезона, вступил в конфликт с фанатами. Входе инцидента он был лишен капитанской повязки.

По данным Bild, он может вернуться в Бундеслигу уже в январе. В его трансфере очень заинтересована столичная "Герта". Она готова за него заплатить 45 миллионов евро.

Предложение вполне устраивает руководство команды и сам игрок готов сменить чемпионат. Текущий контракт Джаки расчитан до лета 2023.

Интересно, что по этому поводу думает Микель Артета, который сегодня официально стал тренером команды.

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В статье: Герта (Берлин) Арсенал (Лондон) Гранит Джака
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