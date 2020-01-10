Ройс: Со времён Левандовски у нас не было такого игрока как Холанд

Нападающий дортмундской "Боруссии" Марко Ройс поделился мнением о трансфере форварда Эрлинга Холанда в немецкий клуб.

"Холанд — очень открытый человек, поэтому ему будет легче познакомиться со всеми поближе. Сейчас его главная задача — набрать форму, на это уйдёт какое-то время. Он даст нам дополнительные варианты и стили игры. Я думаю, что со времён Роберта Левандовски у нас не было такого типа игрока. Он позволит нам играть более гибко и реагировать на ситуации, которые будут возникать в ходе матчей. Мы должны правильно на него воздействовать, использовать его сильные стороны. Это всё появится со временем", — приводит слова Ройса Sky Sports in Germany.

Эрлинг Холанд выступал за "Ред Булл Зальцбург" с января 2019 года. Ранее форвард защищал цвета "Мольде" и "Брюне". В нынешнем сезоне Эрлинг забил 28 мячей и отдал 7 результативных передач в 22 матчах во всех турнирах на клубном уровне.