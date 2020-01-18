Бундеслига. Долгожданные победы Айнтрахта и Вердера

“Айнтрахт” изменился. Команда Ади Хюттера небезосновательно считалась одной из самых зрелищных в Бундеслиге, но серия неудачных результатов в конце первого круга привела к тому, что Франкфурт, неожиданно для себя, оказался совсем близко к зоне вылета. Новая ситуация требует новой игры, и после зимней паузы “Айнтрахт” предстал в новом форме – атакующие и энергозатратные 3-4-1-2 остались в прошлом, теперь “орлы” играют осторожные 4-2-3-1 или даже 4-4-1-1. В первом матче это дало результат – игра “Айнтрахта” стала более сбалансированной, помогло команде и долгожданное возвращения основного вратаря Кевина Траппа после травмы. Победу над “Хоффенхаймом” можно назвать заслуженной.

Впечатляющую победную серию демонстрирует “Кельн”, выиграв в четвертом матче Бундеслиги подряд. В этот раз повержен был “Вольфсбург”. Также стоит отметить победу “Вердера” в матче аутсайдеров, “Майнц” остается единственной командой, которая не сыграла ни одной ничьи – шесть побед и двенадцать поражений.

Бундеслига, 18-й тур.

Зинсхайм, “ПреЗеро Арена”, 29610 зрителей

“Хоффенхайм” – “Айнтрахт” Франкфурт 1:2

Голы: Стафилидис 47 – Дост 18, Чендлер 62

“Хоффенхайм”: Пентке – Пош (Локадия 82), Нордтвейт, Хюбнер, Стафилидис – Руди, Гриллич, Гайгер (Адамян 68) – Бебу (Даббур 46), Крамарич, Баумгартнер

“Айнтрахт”: Трапп – Туре, Абрахам, Хинтереггер, Н’дика – Соу, Роде – Чендлер (да Кошта 82), Гачинович (Кор 85), Костич – Дост

Предупреждения: Пош 65, Хюбнер 76 – Дост 89, да Кошта 90+2

Дюссельдорф, “Меркур-Шпиль-Арена”, 46000 зрителей

“Фортуна” Дюссельдорф – “Вердер” Бремен 0:1

Гол: Кастенмайер 66 (авт.)

Удаление: Мойсандер 90+6

Майнц, “Опель-Арена”, 23138 зрителей

“Майнц” – “Фрайбург” 1:2

Голы: Матета 82 – Квон 28, Петерсен 41

Кельн, “РейнЭнергиШтадион”, 49100 зрителей

“Кельн” – “Вольфсбург” 3:1

Голы: Кордоба 22, Кордоба 45+1, Хектор 62 – Штеффен 66