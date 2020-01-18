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Бундеслига. Долгожданные победы Айнтрахта и Вердера
Еще четыре матча субботы в чемпионате Германии
“Айнтрахт” изменился. Команда Ади Хюттера небезосновательно считалась одной из самых зрелищных в Бундеслиге, но серия неудачных результатов в конце первого круга привела к тому, что Франкфурт, неожиданно для себя, оказался совсем близко к зоне вылета. Новая ситуация требует новой игры, и после зимней паузы “Айнтрахт” предстал в новом форме – атакующие и энергозатратные 3-4-1-2 остались в прошлом, теперь “орлы” играют осторожные 4-2-3-1 или даже 4-4-1-1. В первом матче это дало результат – игра “Айнтрахта” стала более сбалансированной, помогло команде и долгожданное возвращения основного вратаря Кевина Траппа после травмы. Победу над “Хоффенхаймом” можно назвать заслуженной.
Впечатляющую победную серию демонстрирует “Кельн”, выиграв в четвертом матче Бундеслиги подряд. В этот раз повержен был “Вольфсбург”. Также стоит отметить победу “Вердера” в матче аутсайдеров, “Майнц” остается единственной командой, которая не сыграла ни одной ничьи – шесть побед и двенадцать поражений.
Бундеслига, 18-й тур.
Зинсхайм, “ПреЗеро Арена”, 29610 зрителей
“Хоффенхайм” – “Айнтрахт” Франкфурт 1:2
Голы: Стафилидис 47 – Дост 18, Чендлер 62
“Хоффенхайм”: Пентке – Пош (Локадия 82), Нордтвейт, Хюбнер, Стафилидис – Руди, Гриллич, Гайгер (Адамян 68) – Бебу (Даббур 46), Крамарич, Баумгартнер
“Айнтрахт”: Трапп – Туре, Абрахам, Хинтереггер, Н’дика – Соу, Роде – Чендлер (да Кошта 82), Гачинович (Кор 85), Костич – Дост
Предупреждения: Пош 65, Хюбнер 76 – Дост 89, да Кошта 90+2
Дюссельдорф, “Меркур-Шпиль-Арена”, 46000 зрителей
“Фортуна” Дюссельдорф – “Вердер” Бремен 0:1
Гол: Кастенмайер 66 (авт.)
Удаление: Мойсандер 90+6
Майнц, “Опель-Арена”, 23138 зрителей
“Майнц” – “Фрайбург” 1:2
Голы: Матета 82 – Квон 28, Петерсен 41
Кельн, “РейнЭнергиШтадион”, 49100 зрителей
“Кельн” – “Вольфсбург” 3:1
Голы: Кордоба 22, Кордоба 45+1, Хектор 62 – Штеффен 66