Тренер Шальке придержал игрока Герты – тот взбесился и опрокинул ящик с водой. Судья удалил обоих

Встреча между "Шальке" и "Гертой" завершилась со счетом 3:2 в пользу "горняков". Неоднозначный момент случился на 100-й минуте матча Кубка Германии – Джордан Торунарига после подката в исполнении футболиста "Шальке" вылетел за пределы поля.

Тренер "кобальтовых" Давид Вагнер, скорее всего, после этого попытался помешать игроку подняться на ноги, придерживая за спину и шею. Торунарига взбесился и швырнул стоящий рядом ящик с водой. Футболист получил вторую желтую, а Вагнер схлопотал прямое удаление.

David Wagner (Schalke coach) got a RC for this after VAR ???????????????? pic.twitter.com/49lYS1jWFe