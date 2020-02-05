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Тренер Шальке придержал игрока Герты – тот взбесился и опрокинул ящик с водой. Судья удалил обоих

Германия
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Эффектный кубковый матч

Тренер Шальке придержал игрока Герты – тот взбесился и опрокинул ящик с водой. Судья удалил обоих
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Встреча между "Шальке" и "Гертой" завершилась со счетом 3:2 в пользу "горняков". Неоднозначный момент случился на 100-й минуте матча Кубка Германии – Джордан Торунарига после подката в исполнении футболиста "Шальке" вылетел за пределы поля.

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Тренер "кобальтовых" Давид Вагнер, скорее всего, после этого попытался помешать игроку подняться на ноги, придерживая за спину и шею. Торунарига взбесился и швырнул стоящий рядом ящик с водой. Футболист получил вторую желтую, а Вагнер схлопотал прямое удаление.

Отметим, что два гола на счету "Герты" – в активе Паскаля Кепке и Кшиштофа Пентека. Интересно, что Паскаль – сын легендарного немецкого вратаря Андреаса Кепке.

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В статье: Герта (Берлин) Шальке (Гельзенкирхен) Давид Вагнер Джордан Торунарига
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