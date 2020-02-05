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Кубок Германии. Впечатляющий камбэк Шальке в игре с Гертой
Кнаппен отыгралась с 0:2 и дожали Герту в овертайме
Кубок Германии, 1/8 финала
Гельзенкирхен, “Фельтинс-Арена”
“Шальке” Гельзенкирхен – “Герта” Берлин 3:2
Голы: Калиджури 76, Арит 82, Раман 115 – Кепке 12, Пентек 39
“Шальке”: Нюбель – Калиджури (Миранда 90), Тодибо (Кабак 46), Настасич, Очипка – Шепф, Маскарель, Бужеляб (Маккенни 60) – Арит – Кутуджу (Раман 60), Грегорич
“Герта”: Ярстейн – Торунарига, Боята, Штарк – Платтенхард (Миттельштедт 68), Майер (Дилросун 105), Аскасибар, Шелбред, Вольф (Клюнтер 90+1) – Кепке (Лукебакио 77), Пентек
Предупреждения: Арит 64, Раман 80, Миранда 105+2, Очипка 111 – Торунарига 85, Шелбред 103
Удаление: Торунарига 100